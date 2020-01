Premier League, Newcastle-Chelsea: probabili formazioni, pronostico e quote (Di venerdì 17 gennaio 2020) Premier League, Newcastle-Chelsea: probabili formazioni, pronostico e quote Newcastle-Chelsea è il posticipo del sabato della 23esima giornata di Premier League. Fischio d’inizio previsto alle ore 18:30 di sabato 18 gennaio presso il St. James’ Park di Newcastle upon Tyne. Il Newcastle adesso si trova in tredicesima posizione con 26 punti ed è reduce dal pareggio in trasferta contro il Wolverhampton per 1-1. Non male l’andamento dei Magpies, che hanno però collezionato tre sconfitte e un pareggio nelle ultime quattro apparizioni in Premier. Il Chelsea invece mantiene il quarto posto con 39 punti e nell’ultima partita giocata ha vinto in casa contro il Burnley per 3-0. Dopo un brutto periodo, i blues sembrano ora in ripresa e nelle ultime sfide hanno consolidato la piazza Champions League collezionando sette punti in tre partite. La storia recente fra ... Leggi la notizia su termometropolitico

