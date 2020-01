Premier League, le partite delle 16: pronostici e formazioni (Di venerdì 17 gennaio 2020) West Ham-Everton, Norwich-Bournemouth e Southampton-Wolverhampton sono le altre tre partite di Premier League chee si giocano sabato alle 16: probabili formazioni e pronostici. NORWICH – BOURNEMOUTH sabato ore 16:00 Sfida delicatissima tra due squadre in crisi, pienamente coinvolte nella lotta per non retrocedere in Championship. Il Norwich si trova sul fondo della classifica di Premier League: dopo essere sorprendentemente uscito vittorioso dal match casalingo dello scorso 14 settembre contro il Manchester City, non si è quasi mai riproposto su livelli elevati di rendimento, ha dimostrato di avere enormi problemi e si è limitato a ottenere un solo successo in diciassette giornate. Il Bournemouth ha collezionato una vittoria, un pareggio e ben nove sconfitte negli ultimi undici incontri disputati in campionato: partito con l’obiettivo di raggiungere ... Leggi la notizia su ilveggente

