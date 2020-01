Premier League, Brighton-Aston Villa: probabili formazioni, pronostico e quote (Di venerdì 17 gennaio 2020) Premier League, Brighton-Aston Villa: probabili formazioni, pronostico e quote Presso l’Amex Stadium di Brighton, alle ore 16:00 di sabato 18 gennaio, andrà in scena Brighton-Aston Villa. Lo scontro sarà valido per la 23esima giornata di Premier League. Il Brighton occupa la posizione numero quattordici in classifica a 24 punti ed è reduce dalla sconfitta in trasferta contro l’Everton per 1-0. Nonostante sia arrivata una sola vittoria nelle ultime cinque di campionato, i Seagulls giocano bene e convincono. La classifica non è pessima ma ci si aspetta ancora qualcosa in più. L’Aston Villa è al momento terzultimo con 21 punti e proviene dalla sconfitta in casa contro il Manchester City per 1-6. Questa partita ha cancellato la precedente vittoria in casa del Burnley: i Villans rischiano la retrocessione e i soldi spesi in estate non stanno fruttando quanto ... Leggi la notizia su termometropolitico

OptaPaolo : 1 - Dal suo debutto in Premier League il 14/09/2013, Cristian #Eriksen è il giocatore che ha collezionato più assis… - LAROMA24 : Pallotta, dopo la Roma pensa alla Premier League: chieste informazioni per l'acquisto del Newcastle #AsRoma - sportli26181512 : Calciomercato, gli acquisti di squadre di Serie A dalla Premier League: Dal massimo campionato inglese a quello ita… -