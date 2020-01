Prato, professore denuncia: “Licenziato dalla scuola perché sono disabile” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il professor Marco Di Domenico spiega: "La settimana scorsa mi hanno licenziato in tronco. perché sono disabile (miopatia muscolare, cammino lento, sono debole, non sollevo pesi, ho difficoltà in certi movimenti e non riesco a salire le scale). Siccome disabile, non posso seguire i ragazzini con disabilità che hanno il sostegno, per motivi di sicurezza". Leggi la notizia su fanpage

