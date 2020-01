Potrebbero essere 3 i Google Pixel 4a, di cui 2 con 5G (Di venerdì 17 gennaio 2020) Non ci sarà una sola versione di Google Pixel 4a, bensì almeno tre: stando a quanto riportato da 'XDA Developers', il colosso di Mountain View potrebbe essere impegnato su più fronti in questo senso. Gli esperti, tramite un'accurata analisi effettuate sui firmware degli attuali Pixel 4, all'interno delle app Google e nell'AOSP, hanno scovato questo tipo di informazioni, insieme ai nomi in codice dei presunti device: sunfish, redfin e bramble (tutti nomi di pesci, come da tradizione ormai). Il primo potrebbe equipaggiarsi con il processore Snapdragon 730, che sappiamo fermarsi alla connettività di rete 4G. Lo sviluppo è in corso con Android 10 e Android 11. Potremmo essere in presenza del Google Pixel 4a, ovvero del modello base della nuova linea. Redfin si baserebbe sul processore Snapdragon 765, e sarebbe in grado di interfacciarsi con la tecnologia 5G. Lo sviluppo starebbe ... Leggi la notizia su optimaitalia

