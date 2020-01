Porsche - La guida assistita sarà sviluppata anche virtualmente (Di venerdì 17 gennaio 2020) La Porsche ha dato vita al progetto PEVATeC (Porsche Engineering Virtual ADAS Testing Center). Si tratta di ambienti virtuali nei quali sarà possibile mettere alla prova i sistemi di assistenza alla guida simulando condizioni non replicabili nel traffico reale, per poter valutare il funzionamento dell'elettronica di bordo.Un mondo virtuale dove i test sugli Adas sono replicabili. Secondo gli esperti del settore, l'intelligenza artificiale e l'hardware necessario per la guida autonoma hanno ancora molti margini di miglioramento, ma la mole di prove e di dati da analizzare è ancora enorme. Escludendo la possibilità di percorrere miliardi di chilometri per mostrare ai computer tutte le possibili condizioni di guida e le variabili presenti sulle strade di tutto il mondo, la realtà virtuale rappresenta la soluzione ideale per ridurre i costi e i tempi, mantenendo al contempo una ... Leggi la notizia su quattroruote

startzai : RT @siliconwadi_it: La #Porsche testerà la #tecnologia della #startup #israeliana @TriEye_tech, in particolare la #fotocamera SWIR, per mig… - SimonaSr29 : RT @siliconwadi_it: La #Porsche testerà la #tecnologia della #startup #israeliana @TriEye_tech, in particolare la #fotocamera SWIR, per mig… - LaManu911 : RT @_autoblog: Porsche 718 GTS 4.0: piacere di guida puro -