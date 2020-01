Ponte Morandi, gli avvocati Autostrade offendono i periti del gip. La Procura apre un’inchiesta (Di venerdì 17 gennaio 2020) La Procura di Genova apre un’altra inchiesta sul Ponte Morandi. Ma stavolta il crollo in sé non c’entra nulla. L’inchiesta (per oltraggio) è stata aperta per una lite, in particolare per le offese rivolte dai legali di Autostrade ai periti nominati dal giudice. La questione è oggi sui principali quotidiani. Tutto è accaduto lo scorso 19 dicembre. Durante l’udienza per l’incidente probatorio sulle cause del crollo del viadotto, i consulenti di Autostrade chiedono che venga ammesso come prova l’esame su una trave tampone. I periti del giudice respingono l’istanza ritenendola costosa e inutile. Iniziano a volare parole grosse. Nello specifico sono i legali di Aspi ad offendere i periti del gip, Giampaolo Rosati, Massimo Losa e Renzo Valentini. Che non ci stanno. E informano il giudice Angela Nutini. Nel farlo, evidenziano le «pressioni costanti» ... Leggi la notizia su ilnapolista

Autostrade - Patuanelli : “La revoca è la conseguenza dei 43 morti nel crollo del Ponte Morandi”. Ma l’ad di Aspi avverte : “Senza le concessioni e con l’indennizzo andremo in default” : “La revoca è la conseguenza dei 43 morti nel crollo del ponte Morandi. Lo stato manutentivo delle strade gestite da Aspi fa percepire un senso di insicurezza ai cittadini che salgono in macchina. Al di là di casi particolari, è innegabile che le verifiche sulle manutenzioni fatte da Aspi sono state più che negative. Non è una ripicca”. E’ quanto afferma, in un’intervista a Repubblica, il ministro dello Sviluppo Economico, ...

Tomasi (Autostrade) : «Il Ponte Morandi è stato uno spartiacque. L’azienda va cambiata» : Repubblica intervista Roberto Tomasi , amministratore delegato di Autostrade per l’Italia. La società ha appena approvato il piano strategico 2020-2023 di “trasformazione del L’azienda ”. Tomasi parla di questo ma anche del pericolo di chiusura, per l’azienda, in caso di revoca della concessione da parte del governo. E naturalmente dei temi giudiziari che hanno portato Autostrade nell’occhio del ciclone. Tomasi si dice ...

Ponte Morandi - i periti contestano : stanno ricevendo pressioni : Il gip Angela Nutini ha segnalato alla Procura questo genere di pressioni . Intanto prosegue l’incidente probatorio per scoprire le cause del crollo del Ponte Morandi . Arrivano le prime novità per quanto riguarda le indagini sul crollo del Ponte Morandi . È in corso il secondo incidente probatorio per scoprire le cause di quanto è avvenuto nel […] L'articolo Ponte Morandi , i periti contestano : stanno ricevendo pressioni proviene da ...

Ponte Morandi - giudice alla procura : pressioni sui periti : I tre periti del giudice per le indagini preliminari Angela Nutini, che si sta occupando del secondo incidente probatorio sulle cause del crollo del Ponte Morandi di Genova, hanno denunciato al giudice di “ricevere pressioni costanti” dai consulenti degli indagati e di “non essere sereni” nello svolgimento del loro lavoro. Il gip Nutini ha segnalato il fatto al procura tore di Genova Francesco Cozzi, che valuterà se vi siano gli estremi di reato. ...

Inchiesta Ponte Morandi - il gip segnala pressioni ai periti da parte dei consulenti di alcuni degli indagati : Ponte Morandi , i periti del gip segnala no pressioni da parte dei consulenti degli indagati . I documenti sono stati inviati alla Procura. Ponte Morandi , il gip Nutini ha segnala to alla Procura di Genova pressioni sui periti nominati dal giudice da parte dei consulenti di alcuni degli indagati . L’ Inchiesta sul crollo del Ponte L’ Inchiesta sul crollo del Morandi prosegue tra mille difficoltà, anche perché si tratta di una ...

Ponte Morandi - gip a Procura : “Pressioni sui periti” : Gabriele Laganà È quanto ha denunciato il gip Angela Nutini, che si occupa del secondo incidente probatorio sulle cause del cedimento del Ponte Morandi Ombre si addensano sull’inchiesta del crollo del Ponte Morandi a Genova. Il gip Angela Nutini, che si occupa del secondo incidente probatorio sulle cause del cedimento della struttura, ha segnalato alla Procura il comportamento dei consulenti degli indagati dopo che i suoi periti ...

Ponte Morandi - denuncia dei periti del gip : “Pressioni da parte degli altri consulenti” : Il gip Angela Nutini, che si occupa del secondo incidente probatorio sulle cause del crollo del Ponte Morandi di Genova, ha segnalato alla procura il comportamento dei consulenti degli indagati, dopo che i suoi periti si sono lamentati per le "pressioni ricevute dai colleghi" che rendono "lo svolgimento del loro lavoro poco sereno".Continua a leggere

Ponte Morandi - la segnalazione del gip alla Procura : “Pressioni sui periti da parte dei consulenti degli indagati” : I periti che stanno lavorando al secondo incidente probatorio sulle cause del crollo del Ponte Morandi si sono lamentati per le “pressioni ricevute dai colleghi” consulenti degli indagati. Pressioni che rendono “lo svolgimento del loro lavoro poco sereno“. È la segnalazione che il gip Angela Nutini ha consegnato alla Procura di Genova: è sulla scrivania del Procura tore Francesco Cozzi che valuterà se vi siano gli estremi ...

Ponte Morandi - il gip alla Procura di Genova : "Pressioni sui periti" : Il gip Angela Nutini, che si occupa del secondo incidente probatorio sulle cause del crollo del Morandi , ha segnalato alla Procura il comportamento dei consulenti degli indagati, dopo che i suoi periti si sono lamentati per le “pressioni ricevute dai colleghi” che rendono “lo svolgimento del loro lavoro poco sereno”. La segnalazione è sulla scrivania del Procura tore Francesco Cozzi che valuterà se vi siano ...

Crollo del Ponte Morandi - la denuncia del gip alla Procura : «Pressioni sui periti» : La segnalazione è sulla scrivania del Procura tore Francesco Cozzi che valuterà se vi siano gli estremi di reato

Crollo Ponte Morandi - pagano i lavoratori e non i manager : a rischio 700 dipendenti Spea : I lavoratori della Spea Engineering, società della galassia Aspi che si occupa della progettazione, realizzazione e manutenzione delle infrastrutture autostradali, coinvolta nell'inchiesta sul Crollo del Ponte Morandi di Genova, hanno scioperato questa mattina a Roma. "Aspi ha deciso di rifarsi una verginità estromettendo noi da tutto l'apparato produttivo. Paghino i manager e dirigenti, non i dipendenti ".Continua a leggere

Milan-Sampdoria - cori Ponte Morandi : “Chi di dovere prenda provvedimenti” : I familiari delle vittime ed il sindaco di Genova hanno manifestato il proprio sdegno per i cori sul Ponte Morandi intonati dai tifosi del Milan. In un articolo uscito ieri, il quotidiano di Genova ‘Il Secolo XIX‘, ha denunciato il comportamento irrispettoso di alcuni tifosi del Milan. Lunedì pomeriggio, infatti, a San Siro si è […] L'articolo Milan-Sampdoria , cori Ponte Morandi : “Chi di dovere prenda provvedimenti” ...

Ponte Morandi - l’odioso coro dei tifosi del Milan a quelli della Samp : Il dolore per quanto accaduto al Ponte Morandi è ancora fortissimo, eppure lo stadio resta la zona franca di certi imbecilli… Sì, ci si incazza. E pure tanto. Non è soltanto perché è passato un anno e mezzo che abbiamo dimenticato tutto così, come se niente fosse accaduto. La tragedia del Ponte Morandi è una […] L'articolo Ponte Morandi , l’odioso coro dei tifosi del Milan a quelli della Samp proviene da www.inews24.it.

Ponte Morandi - De Micheli : “Irricevibile il risarcimento di Autostrade” : La ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli , in una intervista a La Repubblica, commenta negativamente l’offerta di risarcimento di Autostrade: “Sono soldi previsti dalla legge”. E sulla revoca della concessione, “i cittadini devono ottenere un risparmio. Abbassino i pedaggi”. Non si mette bene, per Autostrade per l’Italia: almeno a sentire le parole […] L'articolo Ponte Morandi , De ...

Il Ponte Morandi come l’Heysel o Superga - a San Siro un’altra vergogna del tifo : Si può inneggiare, durante una partita di calcio, al crollo di un Ponte che ha trascinato con sé 43 vite? No, ovviamente. come non si può inneggiare ad una tragedia come quella di Superga o dell’Heysel. Ma evidentemente di bestie sono popolati i nostri stadi. Perché è successo. Ancora una volta. E’ accaduto lunedì, il giorno della Befana, allo stadio Meazza. La partita incriminata era Milan-Sampdoria e qualcuno, tra le fila dei ...

Mov5Stelle : Se un concessionario ha fatto cadere un ponte, perché non ha fatta la giusta manutenzione, causando, come per il Po… - Mov5Stelle : Se pensiamo al crollo del Ponte Morandi non possiamo tralasciare la scarsa manutenzione fatta negli ultimi anni e i… - fattoquotidiano : Ponte Morandi, la segnalazione del gip alla Procura: “Pressioni sui periti da parte dei consulenti degli indagati” -