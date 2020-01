Ponte Genova, gip scrive a procura su pressioni su periti (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il gip del Tribunale di Genova, Angela Nutini, che sta lavorando al secondo incidente probatorio sulle cause del crollo di Ponte Morandi, ha segnalato alla procura il comportamento dei consulenti degli indagati, dopo che i suoi periti si sono lamentati per "pressioni ricevute dai colleghi", parlando di "lavoro poco sereno". Ora spettera' alla procura valutare se vi siano estremi di reato. La vicenda, a quanto si apprende dalla procura, sarebbe nata nel corso di una delle consuete riunioni periodiche tra consulenti e periti sullo svolgimento di determinati adempimenti peritali, che ha avuto luogo lo scorso dicembre. Alcuni tecnici di parte avrebbero chiesto di poter effettuare prove di carico su una trave dell'impalcato e, in seguito, di acquisire agli atti i risultati delle prove.Ma i tre periti del gip si sarebbero opposti alla richiesta perche' avrebbero ritenuto che tali dati non ... Leggi la notizia su ilfogliettone

