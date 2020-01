Polo museale cittadino, riunione alla Rocca per rafforzare l’intesa (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ha presieduto una riunione presso la Rocca dei Rettori volta a rafforzare e rendere concreta sul territorio l’intesa dello scorso mese di maggio per un unico Polo museale e culturale in Città capace di mettere in rete i numerosi giacimenti presenti. All’incontro odierno hanno preso parte il Responsabile dell’Ufficio Beni culturali ed arte sacra della Curia Arcivescovile mons. Maria Iadanza; il Direttore generale, il capo staff e la responsabile dei Musei dell’Ente rispettivamente Nicola Boccalone, Renato Parente e Gabriella Gomma; il Presidente della Società partecipata Sannio Europa, Giuseppe Sauchella, con le funzionarie Patrizia Scocca e Bianca Verde. Al termine della riunione si è appreso che sono stati affrontati i temi connessi allo sviluppo della ... Leggi la notizia su anteprima24

