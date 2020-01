Polo freddo in arrivo sulla Spagna, meteo con forte maltempo e grandi nevicate (Di venerdì 17 gennaio 2020) PREVISIONE meteo: la Penisola Iberica sta per essere interessata dal primo afflusso di aria fredda della stagione invernale e c'è il rischio concreto che si verifichino delle vere e proprie tormente di neve che potranno interessare, fino a bassa quota, la zona centrale ed orientale della Spagna. Il Polo freddo, in moto verso occidente sul Mediterraneo, andrà a porre il suo centro su Gibilterra e Marocco, permettendo a correnti fredde orientali cariche di umidità - a causa del passaggio sulla superficie marina - di investire le coste orientali della Spagna, scaricandovi grandi quantità di precipitazioni. I quantitativi di pioggia previsti sono di circa 100-150 mm lungo la costa da Valencia a Barcellona, e fino a 300 mm ed oltre, entro giovedì 23 Gennaio, sui Pirenei orientali, stando alle proiezioni del Centro meteo Europeo (ECMWF). Con isoterme di 5-6°C al di sotto dello ... Leggi la notizia su meteogiornale

camilla1361888 : RT @ChiaraSolaMente: Oggi ho visto una donna con gonna,senza calze e ho pensato:”Non ha freddo?”Poi mi sono messa nella sua testa, immagina… - paradisoa1 : RT @ChiaraSolaMente: Oggi ho visto una donna con gonna,senza calze e ho pensato:”Non ha freddo?”Poi mi sono messa nella sua testa, immagina… - uffailnick1 : E tra gente che trema per il freddo nonostante giacche a vento degne di un esploratore al polo nord, lei 90kg dist… -