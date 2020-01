Polmonite misteriosa in Cina, gli Usa alzano la guardia: controlli negli aeroporti (Di sabato 18 gennaio 2020) Gli Stati Uniti hanno deciso di innalzare il livello di guardia sulla misteriosa epidemia di Polmonite che ha colpito la Cina e che ha provocato la morte di due persone: negli aeroporti di New York, Los Angeles e San Francisco si cominceranno a fare screening sui passeggeri provenienti da Wuhan per scongiurare il possibile contagio. Leggi la notizia su fanpage

