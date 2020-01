Polmonite misteriosa in Cina, c’è la seconda vittima. Casi anche in Giappone e Thailandia (Di venerdì 17 gennaio 2020) In Cina è morta una seconda persona a causa dell’epidemia di Polmonite che pare essere stata causata da un coronavirus simile a quello della Sars. La vittima è un uomo di sessantanove anni morto a Wuhan che si era ammalato a fine dicembre. Registrati anche un caso in Giappone e due in Thailandia. Leggi la notizia su fanpage

