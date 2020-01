Polmonite da coronavirus, secondo paziente muore in Cina. Due casi in Thailandia e Giappone (Di venerdì 17 gennaio 2020) Le autorità sanitarie cinesi hanno comunicato che una seconda persona è morta a causa di un nuovo coronavirus che ha causato un’epidemia di Polmonite nella parte centrale della Cina. Si tratta di un 69enne che si era ammalato il 31 dicembre. Le sue condizioni erano peggiorate il 4 gennaio, con tubercolosi polmonare e danneggiamento delle funzioni di diversi organi. La malattia è un tipo sconosciuto di Polmonite virale e fa parte della stessa famiglia della Sars, che tra il 2002 e il 2003 uccise 349 persone nella Cina continentale e altre 299 a Hong Kong. In totale almeno 41 persone sono state colpite dal virus. La commissione sanitaria di Wuhan, dove si sono registrate le due vittime, ha dichiarato che dodici persone sono state ricoverate e dimesse dall’ospedale, mentre altre cinque sono in gravi condizioni. Altri due casi sono stati rilevati in Thailandia e in Giappone. I ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

