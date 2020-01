Politica: Claudio Martelli sposa la dem Lia Quartapelle, nozze a Tel Aviv (Di venerdì 17 gennaio 2020) Roma, 17 gen. (Adnkronos) – Claudio Martelli e la dem Lia Quartapelle si sposeranno a Tel Aviv. L’atto di pubblicazione di matrimonio è apparso sull’albo pretorio del Comune di Milano. Quartapelle, 37 anni, è una parlamentare del Pd ed è capogruppo del partito in commissione Esteri alla Camera. Martelli, 76 anni, big del Psi con Bettino Craxi, è al suo quarto matrimonio. L'articolo Politica: Claudio Martelli sposa la dem Lia Quartapelle, nozze a Tel Aviv CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

borghi_claudio : Intanto abbiamo imparato che in italia non si possono fare referendum su trattati internazionali, su questioni fisc… - borghi_claudio : Domani mattina sarò a Padova per l'accademia federale di formazione politica, poi tutti a Maranello! - Esticazzi1965 : RT @maryfagi: @borghi_claudio Noi abbiamo solo “imparato” che - qualsiasi diavoleria metteranno in campo - non ci fermeranno. Inoltre: http… -