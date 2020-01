Politano-Spinazzola, altissima tensione tra i club: la situazione (Di venerdì 17 gennaio 2020) C’è grandissima tensione tra Inter e Roma per lo scambio, ormai sfumato, tra Politano-Spinazzola. Possibili comunicati ufficiali nelle prossime ore Lo scambio Politano-Spinazzola è ormai definitivamente tramontato. Dagli studi di Sky, Gianluca Di Marzio, racconta di una grandissima tensione tra i club per l’affare non andato in porto. L’esperto di calciomercato sostiene che nelle prossime ore (o giorni) ci saranno prese di posizioni con comunicati ufficiali in merito alla vicenda. Non resta che aspettare. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

