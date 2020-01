Plastica vietata in Thailandia, ecco cosa si sono inventati – FOTO (Di venerdì 17 gennaio 2020) Dal primo gennaio i supermercati non possono far uscire Plastica. ecco le soluzioni più bizzarre trovate dai cittadini in Thailandia Plastica nel secchio (Fonte FOTO: Facebook screenshot) Dal primo gennaio scorso, i grandi supermercati, hanno vietato la vendita di sacchetti di Plastica per i prodotti, per cause ambientalistiche. Questo è accaduto in Thailandia, dove la popolazione è corsa ai ripari, trovando le più svariate e bizzarre soluzioni. Una pagina Facebook, ha deciso di dedicarsi solo ai cittadini con più ‘stile’, nel portare fuori la spesa, condividendo centinaia di FOTO. Il risultato, non può che essere divertente. Leggi anche: Bianca Guaccero dice addio a ‘Detto fatto’ ? La verità sul contratto SKY Thailandia, ecco come far uscire la Plastica dai supermercati Plastica nel secchio (Fonte FOTO: Facebook screenshot) Non ... Leggi la notizia su chenews

