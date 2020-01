Più sesso e soddisfazione se fate insieme le pulizie di casa (Di venerdì 17 gennaio 2020) Getty Images Condividere le pulizie di casa aumenta la soddisfazione sessuale. Pertanto, se per il prossimo San Valentino state pensando a un regalo “molto sexy” per lui, valutate l’acquisto di un nuovo ferro da stiro. O di un’aspirapolvere, se preferite. Stando ai risultati di uno studio condotto dai ricercatori dell’Università di Alberta, in Canada, le coppie che condividono i lavori domestici hanno un tasso di soddisfazione sessuale più elevato rispetto alle altre. E anche rapporti più frequenti. Dallo studio è emerso, in particolare, che le coppie avevano una maggiore soddisfazione sessuale quando anche l’uomo si impegnava attivamente nella gestione delle faccende domestiche. Ad avviare questa ricerca è stato Matt Johnson, professore di ecologia familiare nel dipartimento di ecologia umana dell’Università di Alberta, con l’intento di sfatare uno studio risalente al 2012 ... Leggi la notizia su vanityfair

SonoUnaSola : @c_h_e_c_c_o No no, evita la battuta del 'non sono geloso', a meno che tu non voglia specificare che la corteggi pe… - piedorzi : @richimancin È statistica socio i brutti possono fare sesso con più ragazze - CambiamentoDel : Le Olimpiadi di Tokyo sono ancora lontane dato che mancano 189 giorni all'inizio di una della manifestazioni più se… -