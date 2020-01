Pietro Migliacco famoso nutrizionista è morto improvvisamente (Di venerdì 17 gennaio 2020) morto il nutrizionista Pietro Migliaccio, tanti i saluti per il professionista da parte dei Vip E’ scomparso all’improvviso Pietro Migliaccio, il nutrizionista più amato dai Vip. Il famoso nutrizionista è stato colpito da infarto all’età di 86 anni, lasciando un vuoto incolmabile nel campo della medicina. Il professore è deceduto a causa della rottura dell’aorta. A raccontarlo all’Ansa è stata la moglie Maria Teresa Strumendo Migliaccio. Dopo essere stato impegnato in studio tutto il pomeriggio, attorno alle 19.00 ha accusato un dolore ed è stato portato in clinica. La corsa al Policlinico Umberto è stata inutile, per il professore non c’era più nulla da fare. Migliaccio era uno degli esperti migliori per la nutrizione in Italia e grande sostenitore della dieta Mediterranea. Il professore era noto anche per i consigli che dava riguardo al condurre un’alimentazione sana anche ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Pietro Migliacco famoso nutrizionista è morto improvvisamente - -