Pietro Migliaccio, cos’era la dieta del gelato che l’ha reso celebre (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tra le tante diete tematiche proposte dal professor Pietro Migliaccio, medico nutrizionista e volto noto della televisione recentemente scomparso, quella che più ha fatto discutere è stata sicuramente quella del gelato, con la prelibata pietanza al posto di "petto di pollo, bistecca, pesce lesso e verdura". Eccola nel dettaglio. Leggi la notizia su fanpage

Corriere : Addio Migliaccio, le diete per dimagrire senza troppe rinunce - Italia_Notizie : Pietro Migliaccio, le diete per tornare in forma senza troppe rinunce - Jonas62712964 : RT @Corriere: Addio Migliaccio, le diete per dimagrire senza troppe rinunce -