Pier Francesco Geraci “La sfida è cambiare con Traction la cultura aziendale”

Pierfrancesco Favino - i 5 migliori ruoli dell’attore più richiesto del momento : L’attore romano Pierfrancesco Favino è tra i nomi più apprezzati nel panorama cinematografico, non solo italiano ma internazionale. La sua filmografia parla da sola. Ecco i cinque ruoli che lo hanno fatto conoscere anche ad Hollywood. Romano de Roma, come si usa dire quando si è orgogliosi di essere nati nella città eterna, Pierfrancesco Favino […] L'articolo Pierfrancesco Favino, i 5 migliori ruoli dell’attore più richiesto ...

Pierfrancesco Favino chi è | carriera | vita privata dell’attore : Pierfrancesco Favino, chi è l’attore e doppiatore italiano? E’ famoso per aver preso parte a produzioni internazionali, conosciamolo meglio Nato il 24 agosto 1969 a Roma, i suoi genitori sono entrambi originari della provincia di Foggia. Da sempre amante della recitazione, si diploma presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico per seguire poi corsi e […] L'articolo Pierfrancesco Favino chi è ...

Pierfrancesco Favino/ 'Famiglia - quotidianità bella e difficile' - La vita in diretta - : Pierfrancesco Favino oggi ospite a La vita in diretta, l'attore si è raccontato a tutto tondo tra carriera e vita privata, ecco le sue parole.

Papa Francesco e Ratzinger - Pierluigi Consorti : "Serve un chiarimento canonico" : La storia dei due Papi va chiarita. "Il tema necessita di un chiarimento linguistico. Il Pontefice è uno ed è quello in carica, Francesco", spiega il professor Pierluigi Consorti, ordinario di Diritto canonico all'Università di Pisa e presidente dei canonisti degli atenei italiani, in una intervista

Pierfrancesco Favino a diMartedì : “Per Craxi la politica era la lettura del mondo” : Pierfrancesco Favino è stato ospite del talk show di La7 condotto da Giovanni Floris. Il giornalista ha posto alcune domande all'attore inerenti al suo ruolo nel film di Gianni Amelio, Hammamet, nel quale interpreta Bettino Craxi, alle quali ha risposto: "Per Craxi la politica era la lettura del mondo, ma non mi basterebbero sei mesi di libri o di studio per conoscere a fondo la vicenda politica di quegli anni e non voglio sostituirmi a chi ...

Pierfrancesco Favino a diMartedì : “Per Craxi la politica la politica era la lettura del mondo” : Pierfrancesco Favino è stato ospite del talk show di La7 condotto da Giovanni Floris. Il giornalista ha posto alcune domande all'attore inerenti al suo ruolo nel film di Gianni Amelio, Hammamet, nel quale interpreta Bettino Craxi, alle quali ha risposto: "Per Craxi la politica era la lettura del mondo, ma non mi basterebbero sei mesi di libri o di studio per conoscere a fondo la vicenda politica di quegli anni e non voglio sostituirmi a chi ...

Il Traditore - stasera su Sky Cinema Due il film con Pierfrancesco Favino : Va in onda stasera su Sky Cinema Due alle 21:15 Il Traditore con Pierfrancesco Favino, film diretto da Marco Bellocchio e incentrato sulla figura di Tommaso Buscetta. Il Traditore arriva stasera su Sky Cinema Due alle 21:15 per ripercorrere una delle pagine più buie della Prima Repubblica nella rilettura che ne fa il regista Marco Bellocchio. Il film è incentrato sulla figura di Tommaso Buscetta, considerato uno degli esponenti di primo piano ...

Hammamet - un grande Pierfrancesco Favino per un piccolo film : Superba la prova dell’attore che interpreta Bettino Craxi. Ma il resto lascia a desiderare Quando gli Stati Uniti scaricarono Bettino Craxi"

Hammamet : Pierfrancesco Favino si trasforma in Bettino Craxi - ecco come : Per interpretare Bettino Craxi in Hammamet, Pierfrancesco Favino si è sottoposto a lunghissime sedute di trucco che hanno dato come risultato una somiglianza impressionante. In Hammamet, per circa 120 minuti, Pierfrancesco Favino è sparito per lasciare spazio a Bettino Craxi, protagonista ingombrante che era chiamato a interpretare e che è riuscito a evocare con un'interpretazione che, da molti, è stata già definita da Oscar. Merito del talento ...

Pierfrancesco Favino confessa : «Perfezionista? Di più Virzì dice che sfioro la malattia» : Pierfrancesco Favino ospite da Silvia Toffanin a Verissimo racconta la sua carriera. Spiega che al traguardo raggiunto dei 50 anni molti gli hanno fatto quasi percepire che «ora è...

Verissimo - Pierfrancesco Favino si confessa con Silvia Toffanin : "Sono fortunato - so che la realtà è diversa" : Pierfrancesco Favino, nelle sale con Hammamet, film in cui interpreta Bettino Craxi, si confessa da Silvia Toffanin a Verissimo, su Canale 5: "Ho un lavoro che amo e riesco a fare bene, e grazie a quello riesco a pagare i conti e a far vivere una famiglia", racconta l'attore, "ma so che fuori c'è un

Pierfrancesco Favino commosso a Verissimo : l’attore sorpreso in studio : L’attore romano si emoziona durante l’intervista di Silvia Toffanin: in studio viene mostrato un riepilogo dei suoi successi. Un ringraziamento speciale per il pubblico Pierfrancesco Favino, l’attore romano di origini pugliesi, è stato ospite nel salotto del sabato pomeriggio di Mediaset. La conduttrice di Verissimo ha rivissuto insieme all’artista alcuni momenti di vita privata ma […] L'articolo Pierfrancesco ...

Pierfrancesco Favino / Hammamet : 'Un film su un re che ha perso il suo trono' : Pierfrancesco Favino, Verissimo: l'attore è pronto a stupire tutti nei panni di Bettino Craxi nel nuovo film di Gianni Amelio 'Hammamet'

ANNA FERZETTI - COMPAGNA PierFRANCESCO FAVINO/ 'Non è facile essere due...' : ANNA FERZETTI, COMPAGNA PIERFRANCESCO FAVINO: le radici delle loro relazioni ci raccontano di una coppia felice che ha affrontato tanti momenti insieme.