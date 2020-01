Picchiata per la quinta volta perché lesbica: 20enne pubblica le foto (Di venerdì 17 gennaio 2020) Una notizia che fa rabbrividire, una giovane 20enne è stata Picchiata per la quinta volta perché lesbica. Ma lei non ci sta e denuncia sui social l’ultima aggressione pubblicando anche le foto del suo corpo insanguinato. Picchiata per la quinta volta perché lesbica Il suo nome è Charlie Graham e con grande forza e coraggio ha raccontato sui social l’ultima aggressione che ha subito nella città di Sunderland. L’ultimo episodio è avvenuto sabato 11 gennaio, quando la giovane stava raggiungendo un amico. Sulla strada è stata presa a pugni e lasciata a terra sanguinante perché lesbica. “Per tutti coloro che si sono preoccupati, sto molto meglio. Sento molto dolore ma ci sto provando, grazie mille per tutto – scrive sui social Charlie Graham -. Mi hanno colpita da dietro con un pugno alla nuca, poi sono finita a terra ferendomi le gambe e il viso. Ho provato a ... Leggi la notizia su notizie

