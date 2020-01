“Picchiata per la quinta volta perché lesbica”, 20enne pubblica foto con volto insanguinato (Di venerdì 17 gennaio 2020) “Picchiata per la quinta volta perché lesbica”, 20enne pubblica foto con volto insanguinato Charlie Graham, ragazza di vent’anni di Sunderland, nel Nord dell’Inghilterra, ha denunciato di essere stata aggredita per la quinta volta e picchiata perché lesbica. Le foto della ragazza con il volto insanguinato, le ginocchia sbucciate e lo sguardo impaurito sono state pubblicate su Facebook dalla madre, Michelle Storey, che chiede aiuto per trovare i colpevoli. La notizia e le immagini stanno rimbalzando su tutti i principali media britannici, che riportano la testimonianza di Charlie. La ventenne ha raccontato a Sky News di essere stata aggredita da due uomini nelle prime ore di sabato. Ha detto di essere stata colpita con un pugno alla testa e di essere stata spinta a terra. “Quando ho tentato di rialzarmi sono stata spinta di nuovo a terra”, ha spiegato ... Leggi la notizia su tpi

