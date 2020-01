Piacenza, il quadro trovato nel giardino della Galleria è un Klimt scomparso vent’anni fa: la tela è autentica (Di venerdì 17 gennaio 2020) È veramente “Ritratto di Signora” di Gustav Klimt il quadro ritrovato nel giardino della Galleria Ricci Oddi di Piacenza: con la conferma dell’autenticità della tela si è risolto un mistero della storia dell’arte, la sparizione di un Klimt. Che poi, alla fine, non si era mai mosso dalla sua dimora originale. “Una notizia di importanza storica per la comunità artistica e culturale e per la Città di Piacenza” hanno commentato il sindaco Patrizia Barbieri e dall’assessore alla Cultura Jonathan Papamarenghi. L’opera del maestro austriaco era custodita nella Galleria Ricci Oddi di Piacenza. Nel 1997 era sparita e per vent’anni, nessuno ne ha più saputo nulla. Lo scorso 10 dicembre, durante i lavori di manutenzione del giardino esterno della Galleria, due operai hanno scoperto per caso uno sportello che chiudeva una botola. Dietro, una tela ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

