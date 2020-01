Perché stai ancora con l’uomo sbagliato secondo il tuo segno zodiacale (Di venerdì 17 gennaio 2020) Le stelle ci dicono Perché continui una relazione con l’uomo sbagliato secondo il tuo segno zodiacale. Ci sono potenti motivi che hanno a che fare con l’energia che governa la tua personalità. Riconoscere che stai con l’uomo sbagliato non è facile, siamo anche le ultime a rendercene conto. Allora perchè continuiamo la relazione? Le stelle hanno la risposta. Ariete. Ti piace inseguire le cose e non ami annoiarti. Anche se potresti sapere che questa relazione non è giusta per te, raramente ti senti annoiata, e quindi anche le cose che ti fanno male, tendono ad essere anche le più eccitanti. Sei un po’ attratta dal dramma. Toro. Sei a tuo agio. Quando hai un partner, diventa parte della vita che hai conosciuto e coltivato, hai difficoltà a volerlo lasciare, anche se sai che il rapporto non è giusto per te. Preferisci sopportare le cose negative e lasciare le cose così ... Leggi la notizia su bigodino

