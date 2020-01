Perché la Giornata mondiale della pizza è il 17 gennaio (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il 17 gennaio si celebra la Giornata mondiale della pizza, una festa diffusa in tutti i continenti che non ha bisogno di spiegazioni perché esalta uno fra i prodotti gastronomici più semplici e gustosi, costituito da un impasto di farina, acqua e lievito, insaporito nella sua versione più classica da olio, pomodoro e mozzarella. Un piatto veloce, economico, succulento e relativamente facile da riprodurre che può essere sempre variato togliendo o aggiungendo gli ingredienti al condimento base. Rotonda, a tranci, a fette, sottile, alta, soffice, croccante e a richiesta perfino senza glutine o integrale, è il cibo italiano per eccellenza di maggior successo che il compianto poeta del blues Pino Daniele ha fotografato in una sua nota canzone con l’immagine più efficace: «Fatte ‘na pizza c’a pummarola ‘ncoppa vedrai che il mondo ... Leggi la notizia su gqitalia

matitesbagliate : RT @Scemadiguerra: Non rispondo alle tue chiamate perché non è giornata #eLoSai che peggioreresti tutto! #unTemaAlGiorno - inthehobbithole : Spero in un singolo hyped perché domani devo cominciare bene la giornata. Se mi tirate fuori spring day 2 io vi ven… - flamanc24 : RT @Luisadavino1: È quasi finita la giornata ... quindi direi che la polemica sul commento di #TizianoFerro su il profilo ig di #Amadeus po… -