Perché dopo una dieta non riesco a mantenere il peso? (Di venerdì 17 gennaio 2020) La dieta per riprogrammare il «set point» del pesoLa dieta per riprogrammare il «set point» del pesoLa dieta per riprogrammare il «set point» del pesoLa dieta per riprogrammare il «set point» del pesoLa dieta per riprogrammare il «set point» del pesoLa dieta per riprogrammare il «set point» del pesoLa dieta per riprogrammare il «set point» del pesoChi non si è mai trovato in crisi dopo l’ennesima dieta Perché non riesce a gestire la fame e a mantenere il nuovo peso? Un recente libro dal titolo: «Why We Eat (Too Much): The New Science of Appetite» (Penguin Books), del dottor Dr Andrew Jenkinson, chirurgo gastrointestinale che esegue interventi di bypass gastrico anti-obesità presso l’University College Hospital, offre spiegazioni scientifiche su come funziona il senso di fame e sul Perché a un certo punto si rimettono tutti i chili persi. Come si deduce da un’intervista ... Leggi la notizia su vanityfair

matteosalvinimi : Il 'democratico' attore romagnolo Marescotti: 'Lucia Borgonzoni e la Lega? La cosa peggiore che possa capitare. Un… - borghi_claudio : @robertobona9 Il punto è proprio quello, l'altezza del cumulo di macerie. Ma i nostri nonni non si sono spaventati… - il_pucciarelli : Campo base della M4 di Milano, quindi cantiere “pubblico”. Dentro gli operai in assemblea proclamano sciopero dopo… -