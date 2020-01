Per il quotidiano Il Tempo, il papà con un congedo parentale farebbe il «mammo» (Di venerdì 17 gennaio 2020) Abbiamo evidentemente un problema con il genere. Non è bastata la polemica sul conduttore di Sanremo 2020, Amadeus, che di Francesca Sofia Novello, ha detto che è una bellissima donna che sa stare un passo indietro rispetto a un grande uomo come Valentino Rossi. Si continua a utilizzare indifferentemente e senza problemi parole che sottolineano una presunta differenza di ruoli tra uomo e donna, anche per quanto riguarda il congedo parentale. L’uomo beneficiario di questa misura, infatti, viene definito ‘mammo‘. LEGGI ANCHE > Il Tempo confonde Favino con Savino e lo accusa di aver silurato la Gregoraci mammo, così il Tempo definisce il papà con il congedo parentale lungo Nella giornata di ieri, ha preso corpo la proposta della sottosegretaria al Lavoro del Partito Democratico, Francesca Puglisi, che ha chiesto di aumentare a 30 giorni il congedo parentale per i papà. ... Leggi la notizia su giornalettismo

