Pedonalizzazione ‘Gay street’, Campidoglio ci riprova (Di venerdì 17 gennaio 2020) Roma – Pedonalizzazione della ‘gay street’ di Roma, atto secondo. Dopo la sentenza del Tar che aveva bloccato la precedente area pedonale ideata nel 2014, questa mattina la commissione Mobilita’ del Comune di Roma ha presentato il nuovo progetto di Pedonalizzazione di via San Giovanni in Laterano. Tre le ipotesi in campo presentate dall’agenzia Roma servizi per la Mobilita’: la prima e’ simile a quella realizzata in passato, ovvero la Pedonalizzazione fino a via Ostilia, quindi solo del primo tratto della strada. La seconda, piu’ estesa, prevede la chiusura della via alle auto fino a via dei Normanni. La terza prevede la chiusura fino a piazza San Clemente. Tutte le ipotesi in campo mirano a valorizzare l’area archelogica del Ludus Magnus, dove sorgono i resti di una delle ‘palestre’ dei gladiatori dell’antica Roma, ... Leggi la notizia su romadailynews

