Peacock lo streaming Universal da luglio solo negli USA, ecco le serie tv originali (Di venerdì 17 gennaio 2020) Peacock lo streaming Universal arriva a luglio tra spot, comedy originali, sport e notizie ma solo negli USA Sarà l’ultimo ad arrivare, ma mostra già tutta la sua forza. Lo streaming NBCUniversal che si chiama semplicemente Peacock (Pavone) come il simbolo della società, debutterà il 15 luglio in tempo per le Olimpiadi di Tokyo, un contenuto trasmesso da NBC e che avrà nello streaming uno sbocco per approfondimenti e programmi ulteriori, ma ultimo dopo Quibi (ad aprile) e HBO Max (a maggio). Ma il 2020 è l’anno degli streaming “localizzati”. Nella presentazione agli investitori fatta da NBC-Comcast non si fa accenno a un rilascio internazionale. I piani di crescita previsti fino al 2024 parlano di 30-35 milioni di utenti attivi negli Stati Uniti. Non ci sono a oggi piani per il resto del mondo, a partire da quegli utenti Sky parte del gruppo Comcast che ... Leggi la notizia su dituttounpop

Michele_Arnese : RT @StartMagNews: #NbcUniversal (proprietà #Comcast) presenta il servizio di video streaming #Peacock. Competerà con #Netflix, #AppleTv, #D… - 3cinematographe : #Peacock: rivelata la data di lancio della piattaforma streaming di #NBC - StartMagNews : #NbcUniversal (proprietà #Comcast) presenta il servizio di video streaming #Peacock. Competerà con #Netflix,… -