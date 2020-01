Pd, il ‘destino del pianeta’ incombe. Meno male che arriva il nuovo partito in salsa verde (Di venerdì 17 gennaio 2020) Alla vigilia della riunione chiusa del “club dei dieci che contano” (copyright Prodi) nell’abbazia di Contigliano, Zingaretti ha lanciato il suo “partito nuovo” a un consesso pubblico milanese. Come il Pd sarà nuovo, “non il nuovo partito”, attenzione, così il convengo portava il nome “Nord face”, che non a caso riecheggia la giacchetta sportiva con lo slogan never stop esploring, non smettere mai d’esplorare. L’indeterminatezza delle parole malcela il solito tentativo di rimettere insieme tutti i cocci: dagli scissionisti di ieri, escluso Matteo Renzi, ai delusi dei 5stelle. Il fine è soprattutto d’intercettare elettoralmente quel che si muove nella società, dai nuovi ecologisti alle Sardine. Piddini e piddologi vari hanno indicato questa trovata come “molto veltroniana”: del resto dietro le quinte si ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

