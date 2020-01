Pavone, Il cantante mascherato: chi è? “Cerco di essere splendente” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il cantante mascherato, chi è il Pavone? “Cerco solo di essere splendente” La prima puntata de Il cantante mascherato di Milly Carlucci andata in onda venerdì scorso ha registrato un buon esordio negli ascolti ha infatti totalizzato 4.437.000 spettatori e il 20,9% di share. La puntata è stata aperta della maschera del Pavone che prima di esibirsi con la canzone di Renato Zero ‘Mi vendo’, ha fornito un indizio sulla sua identità: “Il Pavone non passa la vita a preoccuparsi se piace o no cerca solo di essere Splendente!” Nella clip introduttiva, inoltre, ha fornito queste ulteriori informazioni: “Ho scelto di essere Pavone perché con questo vestito addosso voglio essere una persona diversa” e poi ha aggiunto: “Io sono l’esatto opposto della maschera che indosso nella vita non ho mai potuto Pavoneggiare” Chi è il Pavone a ... Leggi la notizia su lanostratv

