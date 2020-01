Paura nel cuore della Calabria: forte terremoto avvertito nelle province di Catanzaro, Cosenza e Crotone [DATI e MAPPE] (Di venerdì 17 gennaio 2020) Un terremoto magnitudo ML 4.0 si è verificato a 6 km nord da Albi (Catanzaro) alle 00:37:09, ad una profondità di 8 km. L’evento, localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma, è stato avvertito dalla popolazione di Cosenza, Rende, Catanzaro, Lamezia Terme, Crotone, San Giovanni in Fiore, Rossano, Petilia Policastro, Soveria Mannelli, Sersale (dati “Hai Sentito il terremoto”.) Numerose le telefonate ai centralini dei Vigili del fuoco e delle forze dell’ordine, che hanno avviato le verifiche: al momento non si registrano danni a persone o cose.L'articolo Paura nel cuore della Calabria: forte terremoto avvertito nelle province di Catanzaro, Cosenza e Crotone DATI e MAPPE Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

