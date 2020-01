Paura in Corso Garibaldi: 16enne accoltellato da una baby gang (Di venerdì 17 gennaio 2020) Continua l’emergenza baby gang a Napoli: un ragazzo di soli 16 anni è stato accerchiato e accoltellato da un gruppo di coetanei in Corso Garibaldi. Corso Garibaldi Un giovane di 16 anni è stato accoltellato a Napoli dopo essere stato aggredito da una baby gang. Il ragazzo – stando a una prima ricostruzione dei fatti – sarebbe stato avvicinato da quattro coetanei in Corso Garibaldi, all’altezza di via Ponte di Casanova: i quattro hanno cominciato a insultarlo e poi uno di loro, armato presumibilmente di un coltello, lo ha ferito alla gamba sinistra. Il 16enne, che ha rivelato di non conoscere i suoi aggressori, è stato ricoverato all’ospedale Loreto Mare, non è in pericolo di vita e guarirà in una settimana. Sull’episodio indagano i carabinieri, che stanno raccogliendo testimonianze ed esaminando i filmati di videosorveglianza per identificare i ... Leggi la notizia su 2anews

