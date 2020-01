Paura a bordo, il treno passa accanto al mare in tempesta: la forza delle onde distrugge i finestrini (Di venerdì 17 gennaio 2020) Ci troviamo sulla penisola di Cornovaglia, in Inghilterra. Lungo la linea ferroviaria che costeggia il mare, i convogli si trovano in difficoltà a causa del maltempo. Un treno, come si vede nel video, viene investito ripetutamente dalle onde, che distruggono i finestrini, ferendo alcuni passeggeri. Il macchinista ferma la corsa per dare un primo soccorso, poi riprende la corsa. Video Facebook/Dawlish Beach Cams L'articolo Paura a bordo, il treno passa accanto al mare in tempesta: la forza delle onde distrugge i finestrini proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

