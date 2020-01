Passi avanti nella ricerca sulla tubercolosi: scienziati cinesi scoprono meccanismo patogeno (Di venerdì 17 gennaio 2020) Alcuni ricercatori cinesi hanno scoperto un importante meccanismo patogeno legato all’infezione da Mycobacterium tuberculosis, acquisendo una migliore comprensione di come il batterio causi la malattia. La scoperta è stata possibile identificando un meccanismo non riconosciuto in precedenza che il Mycobacterium tuberculosis utilizza per sopprimere l’immunità dell’ospite. I ricercatori hanno riscontrato che una delle proteine secrete dai batteri della tubercolosi è molto “intelligente”. La patologia può utilizzare molecole di proteine umane per attaccare la sua stessa funzione immunitaria, producendo così virulenza e portando alla tubercolosi. Gli esperti di tubercolosi hanno dichiarato che la scoperta ha ampliato la visione dei ricercatori sul ruolo del sistema di modificazione delle proteine nella regolazione delle malattie infettive. “Speriamo ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

