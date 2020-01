Parma Capitale italiana Cultura 2020: tutte le mostre e gli eventi da non perdere (Di venerdì 17 gennaio 2020) Dai capolavori commissionati dai Farnese alle opere di Parmigianino e Duchamp, passando per gli omaggi a Guareschi, Stendhal e Arturo Toscanini, l’anno di Parma Capitale italiana della Cultura 2020 sarà più ricco che mai: ecco alcuni degli appuntamenti da non perdere in città da febbraio a dicembre fra mostre, convegni e concerti. Leggi la notizia su fanpage

