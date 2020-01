Parla il ragazzo messo alla berlina da Salvini: «La cosa inaccettabile è che ha ridicolizzato un essere umano» (Di venerdì 17 gennaio 2020) Non è importante ciò che sono, ma quel che ha fatto. È questa la sintesi del post Facebook pubblicato sulla bacheca social da Sergio Echamanov, il ragazzo DSA (disturbi specifici dell’apprendimento) messo alla berlina da Matteo Salvini per il suo discorso in piazza durante il sit-in della Sardine a San Pietro in Casale. Il giovane, 21 anni, ha ringraziato tutti per la solidarietà ricevuta nelle ultime ore e ha ribadito la sua intenzione di adire a vie legali nei confronti del leader della Lega per ‘bullismo’. LEGGI ANCHE > Il ragazzo delle sardine preso in giro da Salvini: «Sono un DSA e ne sono orgoglioso, questo è bullismo, lo querelo» «Non è importante se io sia o non sia dislessico, anche se ne vado fiero, non mi vergogno di ciò che sono. Quello che è veramente importante è il comportamento di un Senatore, che fa rabbrividire», scrive Sergio Echamanov nel suo post Facebook ... Leggi la notizia su giornalettismo

