Parasite, il film da 6 nomination Oscar diventa una serie tv (Di venerdì 17 gennaio 2020) Parasite, il film di Bong Joon-ho sarà una serie tv: cosa sappiamo finora Ancor prima di arrivare agli Oscar (dove ha incassato 6 nomination), Parasite ha vinto la Palma d’Oro al Festival di Cannes e il Golden Globe come miglior film in lingua straniera. Il gioiellino di Bong Joon-ho diventerà molto presto una serie tv. A farsi avanti è stata la rete americana via cavo HBO, che ha acquisito il progetto e vedrà lavorare gomito a gomito Bong Joon-ho e Adam McKay. Gli appassionati di Oscar ricorderanno McKay per aver scritto e diretto La grande scommessa, il film con Christian Bale, Steve Carell, Brad Pitt e Ryan Gosling, che ha vinto l’Oscar per la migliore sceneggiatura non originale. Il suo nome salta all’occhio anche come produttore esecutivo del film Le ragazze di Wall Street e della serie tv Succession (sempre HBO). Parasite diventa una serie tv: sequel o nuova ... Leggi la notizia su tpi

