“Papà vieni, voglio tornare a casa”, la telefonata di Niccolò morto dopo caduta in carrozzina (Di venerdì 17 gennaio 2020) “voglio tornare a casa” aveva spiegato il giovane Niccolò Bizzarri, il ragazzo toscano di 21 anni deceduto in ospedale dopo una brutta caduta in strada a Firenze. Aveva chiamato il padre dopo essere caduto a causa di una buca che ha fatto ribaltare la sua carrozzina ma in ospedale è morto per un arresto cardiaco. “Babbo vieni, sono caduto, sono in piazza Brunelleschi, voglio tornare a casa”, è l’ultima straziate telefonata di Niccolò Bizzarri, il ragazzo toscano di 21 anni deceduto in ospedale dopo una brutta caduta in strada a Firenze con la sua carrozzina. Niccolò è caduto a causa di una buca che ha fatto ribaltare la sua carrozzina scagliandolo con violenza a terra. “Aiutatemi a salire sulla mia sedia a rotelle, non è successo niente. voglio tornare a casa” aveva spiegato il giovane a quelli che si erano avvicinati a lui assistendo alla scena. Poi la corsa in ospedale con l’ambulanza ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

