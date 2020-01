Paolo Fox, oroscopo weekend 18-19 gennaio: previsioni segno per segno (Di venerdì 17 gennaio 2020) oroscopo Paolo Fox fine settimana: le previsioni di sabato 18 e domenica 19 gennaio 2020 Anche per il terzo fine settimana del mese di gennaio 2020 le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox le riprendiamo da DiPiù “Stellare”, rivista uscita in edicola qualche tempo fa, contenente lo zodiaco di tutto il mese, giorno per giorno (noi ci limitiamo, ovviamente, a riportare solo piccoli stralci relativi, appunto, all’oroscopo di Paolo Fox del weekend di domani e dopodomani, 18 e 19 gennaio). Giornata molto stancante, quella di sabato, a livello di salute, per coloro che sono del segno del Capricorno, mentre domenica sono previste emozioni molto importanti nella vita di tutti coloro che appartengono al questo segno. Domani i nati Acquario potrebbero fare un incontro speciale, mentre il 19 coloro che sono dei Pesci avvertiranno qualche fastidio allo stomaco. oroscopo ... Leggi la notizia su lanostratv

