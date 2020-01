Pallanuoto femminile | Italia-Israele 17-1 | le pagelle del Setterosa Spiccano Bianconi ed

Pallanuoto femminile - Zizza : “Dobbiamo rimanere concentrati in vista della sfida con la Francia”. Emmolo : “Da adesso in poi vedrete un altro Setterosa” : Il largo successo ottenuto oggi dal Setterosa su Israele dà morale alle pallanuotiste azzurre che ora sono cariche per la sfida di domenica con la Francia e per i successivi quarti di finale degli Europei 2020. Ai microfoni della federnuoto hanno parlato il tecnico Paolo Zizza e le giocatrici Giulia Emmolo e Valerie Palmieri, di seguito le loro parole. Paolo Zizza: “Vincere aiuta a vincere e, dunque, questo risultato serve proprio per ...

Pallanuoto femminile - Italia-Israele 17-1. Il Setterosa certifica il passaggio ai quarti degli Europei 2020 di Budapest : L’Italia batte per 17-1 Israele nella quarta giornata della prima fase a gironi degli Europei di Pallanuoto femminile e certifica così il passaggio ai quarti di finale della competizione. A Budapest, in Ungheria, è la serata del poker di Emmolo, con triplette per Garibotti, Aiello e Bianconi. Domenica le azzurre si giocheranno il terzo posto nel Girone B contro la Francia. Nel primo quarto servono quasi tre minuti all’Italia per ...

LIVE Italia-Israele 17-1 Pallanuoto femminile - Europei 2020 in DIRETTA : Setterosa che riscatta parzialmente le sconfitte con Olanda e Spagna : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime partite di questo Europeo. Termina qui l’incontro: Italia che domina contro un avversario nettamente alla portata: 17-1 su Israele per il Setterosa che riscatta parzialmente le brutte sconfitte con Olanda e Spagna. Domenica la sfida alla Francia, poi concentrazione sui quarti di finale. Quarto quarto 8′ Giulia Emmolo top scorer ...

LIVE Italia-Israele 16-1 Pallanuoto femminile - Europei 2020 in DIRETTA : azzurre che allungano : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5′ Isreale che ora si arrende e non torna più in difesa: Bianconi non può sbagliare da pochi metri. 16-1. 5′ Cambio in porta per l’Italia: spazio per Sparano al posto di Gorlero. 4′ Gran ripartenza di Queirolo, palla per Bianconi che la mette all’angolino. 15-1. 3′ Si sblocca anche Claudia Marletta: ancora in superiorità a segno l’Italia. 14-1. 2′ ...

LIVE Italia-Israele Pallanuoto femminile - Europei 2020 in DIRETTA : impegno morbido per il Setterosa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei di pallanuoto femminile 2020: in quel di Budapest torna in acqua il Setterosa per la sua quarta partita del girone preliminare. Le azzurre alla Duna Arena sfideranno oggi alle 16.00 Israele in un match sulla carta a senso unico: c’è bisogno assolutamente di una vittoria scacciacrisi per la banda di Paolo Zizza che è reduce dalle due ...

Italia-Israele in tv oggi : orario d’inizio - programma e streaming Europei Pallanuoto femminile 2020 : Torna in acqua il Setterosa per la quarta partita degli Europei di pallanuoto femminile in quel di Budapest. Le azzurre vanno a caccia della seconda vittoria dopo quella agguantata all’esordio con la Germania: c’è bisogno assolutamente di riscatto in casa italiana dopo le battute d’arresto con Spagna ed Olanda. Sfida sulla carta semplice quella odierna con Israele. La gara sarà trasmessa in tv in chiaro su RaiSport+HD ed ...

Pallanuoto femminile - Italia-Israele serve al Setterosa per ritrovare fiducia e gioco : Non potrà certamente essere la Nazionale di Israele, all’esordio assoluto nella manifestazione, ad impensierire l’Italia nella quarta giornata degli Europei di Pallanuoto femminile: il Setterosa, dopo le battute d’arresto contro Spagna ed Olanda, ora dovrà puntare a raggiungere tranquillamente il terzo posto nel Girone B. Il Setterosa deve cercare di tornare a macinare gioco ed automatismi, soprattutto dopo ...

Pallanuoto femminile - Italia-Olanda 4-10 : le pagelle del Setterosa. Insufficienti tutte le azzurre : Il Setterosa è uscito sconfitto dal terzo match degli Europei di Pallanuoto femminile: l’Italia è stata battuta per 4-10 dall’Olanda, in una partita in equilibrio soltanto nel primo quarto. Ora il cammino della Nazionale di Paolo Zizza si complica, soprattutto in vista della fase ad eliminazione diretta. Di seguito le pagelle odierne delle azzurre. LE pagelle DEL SETTEROSA DEL 15 GENNAIO GORLERO Giulia, 5: il 33% di parate è ...

Pallanuoto femminile - Europei 2020 : risultati e classifiche mercoledì 15 gennaio. In quattro a punteggio pieno : Solo quattro squadre a punteggio pieno al termine della terza giornata degli Europei di Pallanuoto femminile in quel di Budapest: sono Grecia ed Ungheria per quanto riguarda il girone A, Spagna ed Olanda per il gruppo B. Ancora una volta delusione in casa azzurra con il Setterosa sconfitto dalle Orange piuttosto nettamente: le ragazze di Paolo Zizza dovranno puntare obbligatoriamente alla terza posizione. Andiamo a rivivere questo turno con i ...

Pallanuoto femminile - Paolo Zizza : “Resto fiducioso - le ragazze hanno ampi margini di miglioramento” : Il Setterosa oggi è stato sconfitto per 4-10 dall’Olanda nella terza giornata degli Europei di Pallanuoto femminile in corso a Budapest, in Ungheria: l’Italia vede così complicarsi il cammino nella rassegna continentale, incappando probabilmente in durissimo accoppiamento ai quarti di finale. A fine gara ha parlato al sito federale il CT della Nazionale femminile, Paolo Zizza. Paolo Zizza: “Inizio molto buono, poi ci siamo ...

Pallanuoto femminile - Italia-Olanda 4-10. Si complica il cammino del Setterosa agli Europei 2020 di Budapest : La terza partita degli Europei di Pallanuoto femminile vede la seconda sconfitta del Setterosa: dopo l’agevole esordio con la Germania e la battuta d’arresto contro la Spagna, oggi l’Italia soccombe contro l’Olanda, che si impone per 10-4. La Nazionale italiana, ancora indebolita dai postumi di un’intossicazione alimentare, ora vede complicarsi terribilmente il proprio cammino nella rassegna continentale. Nel primo ...

LIVE Italia-Olanda Pallanuoto femminile - Europei 2020 in DIRETTA. Azzurre disastrose : Orange avanti 9-4 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3′ Garibotti spreca l’ennesima superiorità numerica. Da 11′ l’Italia non solo non segna ma non ci va nemmeno vicino 2′ Fuori la conclusione di Chiappini. Da quando è uscita Bianconi le Azzurre non si sono mai avvicinate al gol 1′ Inefficaci le conclusioni dell’Italia con Queirolo e Palmieri 1′ Si difende bene l’Italia ma la partita è già ...

LIVE Italia-Olanda Pallanuoto femminile - Europei 2020 in DIRETTA. Azzurre poco incisive - Orange avanti 6-4 a metà gara : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4′ Ancora la difesa efficace delle olandesi in superiorità numerica e adesso la superiorità, dopo il time out, sarà per le olandesi Time out per Zizza. L’impressione è quella di una confusione generalizzata, sia nelle soluzioni di attacco che in difesa per le Azzurre. L’Olanda è più aggressiva, le giocatrici sanno sempre cosa fare e come mettere in difficoltà le italiane 3′ ...

LIVE Italia-Olanda Pallanuoto femminile - Europei 2020 in DIRETTA. Non basta la doppietta di Bianconi : 2-2 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7′ Stavolta è Genee a trovare l’angolo giusto dalla distanza. Stavolta non impeccabile la difesa azzurra 6′ Buona difesa azzurra 6′ Controfallo in attacco per Emmolo 6′ Fallo in attacco Olanda 5′ Traversa di Carrega da fuori 5′ La traversa del centroboa olandese 5′ Bianconiiiiiiiiiiiii!!! Si guadagna lo spazio per il tiro e infila all’incrocio ...