Pallanuoto femminile, Italia-Israele 17-1. Il Setterosa certifica il passaggio ai quarti degli Europei 2020 di Budapest (Di venerdì 17 gennaio 2020) L’Italia batte per 17-1 Israele nella quarta giornata della prima fase a gironi degli Europei di Pallanuoto femminile e certifica così il passaggio ai quarti di finale della competizione. A Budapest, in Ungheria, è la serata del poker di Emmolo, con triplette per Garibotti, Aiello e Bianconi. Domenica le azzurre si giocheranno il terzo posto nel Girone B contro la Francia. Nel primo quarto servono quasi tre minuti all’Italia per sbloccare la gara con Garibotti, poi Aiello trova subito il 2-0 con un bel tap in su respinta della traversa. Si sblocca il Setterosa, Tabani sigla il 3-0 in superiorità, poi le azzurre non riescono a trovare ancora il gol prima dell’intervallo. Nella seconda frazione è Carrega a calare il poker, ma l’Italia non è incisiva in fase realizzativa, tirando molto, ma sbagliando anche molto. In compenso in difesa le azzurre soffrono poco, ma ... Leggi la notizia su oasport

