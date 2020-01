Pallanuoto, A2 maschile: la Carpisa Yamamay Acquachiara all’esame Pescara (Di venerdì 17 gennaio 2020) La Carpisa Yamamay Acquachiara in trasferta a S.Maria Capua Vetere alle ore 17 nella sesta giornata del girone Sud del campionato di A2 maschile. 32 le reti subite finora dalla Carpisa Yamamay Acquachiara. Seconda miglior difesa di tutta l’A2, girone Nord compreso. 64, esattamente il doppio, i gol realizzati dal Pescara (secondo miglior attacco in assoluto) alla vigilia della sfida che opporrà queste due squadre domani pomeriggio a S.Maria Capua Vetere alle ore 17 nella sesta giornata del girone Sud del campionato di A2 maschile. Arbitrano l’internazionale Daniele Bianco e Marongiu, il delegato Fin è Filippo Rotunno. La gara sarà trasmessa in diretta streaming sulla Pagina Facebook di Videoplay, ecco il link: https://www.facebook.com/Videoplay-346557849054749/ Di gol il Pescara ne ha subiti finora 44, 12 in più rispetto alla squadra di Mauro Occhiello. Guardando le cifre ... Leggi la notizia su 2anews

