Pallamano, Europei 2020: Slovenia e Norvegia a quattro punti, vince anche il Portogallo (Di venerdì 17 gennaio 2020) Si è aperto quest’oggi anche il gruppo II del Main Round, nell’ambito degli Europei di Pallamano maschile 2020, e lo ha fatto con una vera e propria prova di forza della Norvegia, capace di volare in testa alla classifica con 4 punti, superando con un netto 36-29 l’Ungheria, grazie ad una grande prestazione del centrale Sander Sagosen, autore di sette gol. A punteggio pieno anche la Slovenia, che questa volta ha avuto la meglio sull’Islanda per 30-27, dominando il campo nel secondo tempo, per via anche delle scorribande di Dean Bombac, top scorer con nove realizzazioni, mentre sta continuando a stupire il Portogallo, che questa volta si è imposto per 35-25 sulla Svezia padrona di casa, e ora a serio rischio passaggio del turno. I risultati di giornata: Norvegia-Ungheria 36-29 Slovenia-Islanda 30-27 Portogallo-Svezia 35-25 La classifica aggiornata: Norvegia ... Leggi la notizia su oasport

