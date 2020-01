Palermo: revocato sciopero Amat, Catania ‘apprezzati impegni del sindaco’ (Di venerdì 17 gennaio 2020) Palermo, 17 gen. (Adnkronos) – “Una buona notizia per la città la scelta delle organizzazioni sindacali di sospendere lo sciopero dei lavoratori di Amat Palermo SpA. Esprimo soddisfazione, evidentemente sono stati apprezzati gli impegni di Leoluca Orlando per il futuro dell’azienda”. Così l’assessore alla Mobilità del Comune di Palermo Giusto Catania commenta su twitter la decisione dei sindacati di revocare lo sciopero dei lavoratori dell’azienda di trasporto pubblico urbano di Palermo in programma per venerdì 24 gennaio. L'articolo Palermo: revocato sciopero Amat, Catania ‘apprezzati impegni del sindaco’ CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

