Palermo, 29enne scomparso trovato morto nel fiume Oreto: disposta l’autopsia (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il corpo senza vita di un giovane di ventinove anni è stato trovato giovedì pomeriggio sotto il ponte del fiume Oreto a Palermo. La famiglia del giovane ne aveva denunciato la scomparsa ore prima: la vittima era uscita al mattino presto come ogni giorno per andare a lavorare e non era più rientrata. Si ipotizza un suicidio. Leggi la notizia su fanpage

canicattiweb : Gestiva due case a luci rosse in via Lincoln a Palermo, denunciato 29enne #Costumeesocietà #Cronaca #cronacasicilia - geokawa : RT @PrimaStampa_eu: CRONACA AGRIGENTO - Precipita dal tetto: grave le condizioni del giovane 29enne. Per lui si disposto il trasferimento a… - PrimaStampa_eu : CRONACA AGRIGENTO - Precipita dal tetto: grave le condizioni del giovane 29enne. Per lui si disposto il trasferimen… -