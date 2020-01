Oroscopo Branko del weekend: le previsioni del 17-18-19 gennaio (Di venerdì 17 gennaio 2020) Oroscopo fine settimana Branko: previsioni di oggi (17 gennaio 2020) e del weekend (18 e 19 gennaio) Anche per il terzo weekend del mese di gennaio 2020 le previsioni dell’Oroscopo di Branko le riprendiamo dal suo libro dal titolo “Calendario Astrologico 2020”. L’Oroscopo di Branko di oggi (venerdì 17 gennaio) e del fine settimana di domani e dopodomani (sabato 18 e domenica 19 gennaio) dei nati sotto il segno dell’Ariete dice che nella giornata odierna potrebbero esserci liti coniugali, mentre domenica sarà una giornata di idee. Domani i nati Toro avranno a che fare con figli polemici, mentre nella giornata di oggi potrebbe esserci qualche maldicenza. Domenica il Sole sarà amico per coloro che sono dei Gemelli, segno che sabato avrà lavoro a casa, mentre il Cancro si prepara per un fine settimana dopo il quale vedrà un lunedì con Sole sereno. Branko, ... Leggi la notizia su lanostratv

