Orologi Hublot, il Big Bang cambia look (Di venerdì 17 gennaio 2020) A 15 anni dalla sua creazione, il Big Bang di Hublot cambia look. A Dubai, durante la prima edizione della LVMH Watch Week, è stato infatti presentato il Big Bang Integral: il primo modello della famiglia con un bracciale in metallo integrato in cui la prima maglia si fonde con la cassa. Big Bang Unico Bracelet KingGoldrs.solutionsUn elemento di carattere che rinnova l'Orologio dandogli un nuovo stile e nuove prospettive, come sottolinea Ricardo Guadalupe. “È una novità assoluta”, ha detto infatti il Ceo di Hublot durante la presentazione. “Un bracciale unico totalmente integrato, una cassa rivisitata e una clientela diversa. Il Big Bang Integral, con la sua architettura monoblocco, si proietta così in un nuovo universo”. Il Ceo di Hublot, Ricardo GuadalupeBracciale integrato, infatti, significa aderenza perfetta al polso ma anche ... Leggi la notizia su gqitalia

