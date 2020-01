Ordine su documento del Papa: "Presentatelo con verdi e indios" (Di venerdì 17 gennaio 2020) Giuseppe Aloisi Tutto pronto in Vaticano per la pubblicazione dell'Esortazione post sinodale. Attesa per il testo del Papa, che può aver disposto novità sui preti sposati Papa Francesco, come in ogni fase successiva ad un Sinodo, sta per rendere nota la sua Esortazione apostolica. Un testo atteso, in specie dopo la pubblicazione de "Dal profondo del nostro cuore", il libro firmato dal cardinal Robert Sarah e dal Papa emerito Joseph Ratzinger. Il duo conservatore ha chiuso la strada ad ogni ipotesi di abolizione del celibato sacerdotale. Benedetto XVI e il cardinale africano hanno deciso di dare alle stampe un libro poco prima che Jorge Mario Bergoglio disponesse sulle novità da adottare nella Chiesa universale. Può non essere stato un semplice caso. Anzi, considerando quello che il Papa potrebbe aver deciso, e dunque scritto nel testo esortativo, "Dal profondo del nostro ... Leggi la notizia su ilgiornale

barbarab1974 : Attendo documento ufficiale del Dr Anelli per FNOMCeO e dr Leoni a presidente Ordine sui fatti di ieri -