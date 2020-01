Ora anche il World Economic Forum si preoccupa per l’ambiente (Di venerdì 17 gennaio 2020) Che cosa non fa dormire la notte le élite del pianeta? Sorprenderà ma la risposta è – finalmente – l’ambiente. All’indomani dei cinquant’anni del World Economic Forum (Wef) che si festeggerà all’annuale incontro di Davos questo mese, è stato appena rilasciato il rapporto Wef 2020 sui rischi planetari, il Global Risk Report. Tutti i primi cinque rischi considerati più probabili sono legati all’ambiente e al clima: eventi meteorologici estremi, fallimento dell’azione sul clima, disastri naturali, perdita di biodiversità e disastri ambientali di origine umana. Tre su cinque (fallimento sul clima, perdita di biodiversità ed eventi meteorologici) sono nella top five anche per l’impatto globale, assieme alle armi di distruzione di massa e alla crisi idrica. Infine il fallimento sul clima e gli eventi meteorologici estremi, a loro volta, sono tra i rischi più “connessi”, ovvero che possono ... Leggi la notizia su wired

